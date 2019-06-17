2019/06/17 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، انتشال عائلة انهار سقف منزلها نتيجة تهالكه في مدينة الصدر ببغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “أبطال الدفاع المدني من مركز دفاع مدني الحبيبة ورتل طوارئ الرصافة تمكنوا من انقاذ وإخراج عائلة بعد ان انهار سقف منزلهم نتيجة تقادم بنائه في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال أسرة انهار سقف منزلها في مدينة الصدر وكالة خطوة برس.

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