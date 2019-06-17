أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي

2019/06/17 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… سجلت أسعار النفط، الاثنين، انخفاضا طفيفا، حيث تعرض سعر برنت لخسائر طفيفة في قيمته، ولا تتجاوز تلك الخسائر عدة سنتات قليلة من الدولار الأمريكي.وبلغ سعر برميل نفط خام برنت اليوم 61.68 دولار أمريكي، ونظرا لجودته العالية يباع نفط برنت في الأغلب بسعر أعلى من خام سلة أوبك.ويبلغ إنتاج خام برنت […]

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