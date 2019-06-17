2019/06/17 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاثنين، القبض على مروج مخدرات وصفته بـ”الخطير”.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفرزة من أبطال مكتب قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت وبعملية نوعية تمكنت من القاء القبض على متهم خطير في منطقة التميمية يقوم بترويج المخدرات”.وأضاف البيان أن “المتهم ضبطت بحوزته مواد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مروّج مخدرات “خطير” في البصرة وكالة خطوة برس.

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