كيف تحافظ على رشاقتك بعد خسارة الوزن الزائد؟

2019/06/17 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتقد البعض أن اتباع نظام غذائي صارم هو الجزء الأصعب في عملية خسارة الوزن الزائد، لكن من الصعب في كثير من الأحيان الحفاظ على النتائج بمجرد الوصول إلى الهدف المحدد.وفي الواقع، ينجح حوالي 20% من الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية، في الحفاظ على وزنهم على المدى الطويل.ولتحقيق هذا الهدف، توصل خبراء الصحة في “فيفوشين” إلى دليل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على ضبط أوزانهم، بعد اتباع حمية غذائية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:1- زيادة السعرات الحرارية ببطءعندما تنتهي من اتباع نظام غذائي، قد تميل إلى البدء في تناول جميع الأطعمة التي كانت خارج القائمة من قبل.



ولكن قبل أن تأكل لوحاً من الشوكولاتة، تذكر أن عليك زيادة السعرات الحرارية ببطء، لتجنب الزيادة السريعة في الوزن من جديد.2- الحفاظ على النشاط البدنيالتمسك بمستوى معين من النشاط البدني أمر ضروري للحفاظ على صحتك ورشاقتك، حتى بعد نهاية الحمية.



وتذكر إذا بدأت بتناول كميات أكبر من الطعام مع مستوى أقل من النشاط، سيبدأ وزنك بالزيادة من جديد.3- تناول البروتيناتيمكن أن يساعد البروتين في كبح شهيتك، لأنه يقلل من الهرمونات المسؤولة عن الجوع، لذلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



حاول تضمين ما لا يقل عن 20 غراماً من البروتين (نصف صدر دجاج أو فيليه سمك السلمون) في كل وجبة – واختر مصادر قليلة الدسم مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم.4- ابتعد عن الوجبات السكريةإذا قررت أن تعود لتناول الوجبات السكرية دون رقابة دقيقة، فبالتأكيد ستخسر معركتك مع زيادة الوزن، حيث ستبدأ باكتساب الوزن الزائد من جديد في وقت قياسي.5- علاج المشاكل الهضميةإذا كنت تعتمد على نظام غذائي محدد لفترة زمنية طويلة نسبياً، أو قمت بتخفيف تناول الكربوهيدرات، فمن المحتمل أن تبدأ بالشعور ببعض المشاكل الهضمية بعد الحمية، كالنفخة أو الإمساك.لذلك يجب أن تمنح نفسك بعض الوقت لتعتاد من جديد على الأطعمة التي توقفت عنها، وفي نفس الوقت استخدام بعض العلاجات الطبيعية كالنعناع والزنجبيل للتعامل مع اضطرابات الهضم.6- لا تجزع عند اكتساب الوزنلا تشعر بالرعب من اكتساب بعض الوزن بعد التوقف عن الحمية، فهذا أمر طبيعي، بل حاول السيطرة على نفسك، والالتزام بنظام غذائي يمنحك الفرصة للحفاظ على الوزن المثالي.

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