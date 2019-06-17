مسرور بارزاني يدعو الى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف إنهاء إنتظار المواطنين والناخبين في اقليم كردستان

2019/06/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مسرور بارزاني رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في كردستان عن شكره وتقديره لموقف حركة التغيير الثابت على الإتفاقية المبرمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال في مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيس للحركة عقب إجتماعه مع مسؤولي التغيير إنه يشكر قيادة حركة التغيير والتزامهم بالإتفاقية المبرمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، معربا عن أمله في […]

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