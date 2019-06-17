مفوضية الانتخابات تحدد موعدا لانتخابات مجالس المحافظات

2019/06/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، بانه تم الاتفاق على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المصدر، انه "تم الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات".

يذكر ان مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء (21 ايار 2019)، على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إنجاز عمل مفوضية الانتخابات ومجلس النواب.انتهى/ ف

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