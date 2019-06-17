2019/06/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، الاثنين، إحباط ما تسمى بـ"غزوة رمضان" بعد تنفيذ جهاز الأمن الوطني عملية "صيد الضباع" التي تم خلالها تفكيك شبكة "إرهابية" تمتد من شمال البلاد وغربه وصحاريه وفي جنوب بغداد.وقال رسول في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "جهاز الأمن الوطني نجح في عملية صيد الضباع والتي أجهضت ما تسمى بغزوة رمضان ل‍داعش‬".وأضاف رسول، أنه "تم خلال العملية (صيد الضباع) تفكيك شبكة إرهابية تمتد من شمال البلاد وغربه وصحاريه وفي جنوب بغداد، وثمار العملية هي إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين".

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