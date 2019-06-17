نائب يُخير وزيري الكهرباء والصحة بين خيارين ويحذرهما من

2019/06/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، الاثنين، وزيري الكهرباء لؤي الخطيب والصحة علاء العلوان إلى "تقديم شيء أو الاستقالة"، محذراً إياهما من "غضب الشعب".وقال الموسوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه: "إلى حكومة السيد عادل عبد المهدي والوزراء الخطيب والعلوان..لقد صدعتم رؤوسنا بالنظريات والمؤلفات وإقامة ورش العمل قبل استلامكم دفة الحكم بما ستفعلونه وبما ستقدمونه للشعب فيما لو تم اختياركم للتصدي للحكومة وادارة البلاد".وأضاف الموسوي في بيانه: "لغاية الان لم تقدموا أي شيء وتقييمكم ضعيف جداً، قدموا شيء..أو استقيلوا وستحسب لكم"، ماضياً إلى القول: "وبعكسه..احذروا غضب الشعب القريب وجماهيره المظلومة ونحن معهم".

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