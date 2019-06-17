الكشف عن معلومات سرية: محاولة للاطاحة بــ عبد المهدي

2019/06/17 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الاثنين، عن الحصول على معلومات هامة تؤكد قيام السعودية بتحريك حلفائها في العراق، وذلك في محاولة للاطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

وقال المصدر لـ “الاتجاه برس”، إن “مصادر استخبارية حصلت على معلومات تشير الى قيام جهات مرتبطة بالسعودية بتحريك ملف التظاهرات خلال الفترة المقبلة في جنوب العراق، تحديدا على الملف الخدمي (الكهرباء) في البصرة وذي قار والمثنى جنوبي البلاد”.

ووفقا للمصدر، فأن “اطرافا سياسية اخرى، لها ارتباطات خارجية ستعمل حسب التوجيهات، بالتحرك صوب تأليب القوى السياسية في مجلس النواب لاجبار وممارسة الضغط على رئيس الوزراء عبد المهدي لتقديم استقالته”.

وعزا المسؤول ذهاب السعودية باتجاه اسقاط حكومة عبد المهدي الى “موقف العراق الى جانب ايران في رفض العقوبات الاقتصادية وعدم الاعتداء على دول الجوار”، موضحاً ان “هذا التحرك تقف وراءه اميركا والكيان الصهيوني”.

في مقابل ذلك، والحديث للمسؤول أن “قوى سياسية فاعلة في المشهد عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة توجه السعودية الجديد، واجمعت على ضرورة مراقبة تحركات القوى المرتبطة بها، لاحباط محاولاتها الاطاحة بحكومة عبد المهدي”.

واعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في الـ 11 تشرين الثاني 2018، أن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأميركية على إيران، وأن بغداد غير ملزمة باحترامها.

واعتبر عبد المهدي العقوبات الأمريكية ضد إيران ليست أممية، وهي قرار أميركي يخص سياستها وليس قرارا عراقيا، أو قرارات أممية..كما اعلن عبد المهدي ان العراق ليس جزءا من أي عدوان على دولة أخرى، ولسنا جزءا من تنظيمات معينة من أجل استهداف مصالح الدول، كما نحن لسنا جزءا يستهدف أي طرف ثالث له وجود في العراق، باستثناء الأطراف الإرهابية المعتدية على العراق

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