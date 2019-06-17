انفجار شمسي نادر قد يعيد الأرض ألف سنة للوراء!

2019/06/17 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن الشمس هي أقرب النجوم إلينا، فإن العلماء غير قادرين بعد على تحقيق فهم كامل للفيزياء الخاصة بها، مما يضع كوكبنا أمام

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