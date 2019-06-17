2019/06/17 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وان یتکلم اللهجة العراقیة العامیة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فیلم "میسي بغداد" یبحث عن "طفل عراقي" من ذوي الاحتیاجات الخاصة لأداء دور البطولة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فیلم "میسي بغداد" یبحث عن "طفل عراقي" من ذوي الاحتیاجات الخاصة لأداء دور البطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).