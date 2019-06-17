عبدالمهدي يستقبل مبعوث بوتين

2019/06/17 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف.

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