2019/06/17 | 16:56
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عبد المهدي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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