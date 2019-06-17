عبد المهدي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي

2019/06/17 | 16:56

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بغداد:سومر نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف

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