الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إقحام “رجال دين” بهيئة المحكمة الاتحادية

2019/06/17 | 16:56

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سومر نيوز: بغداد..



تتوالى الاعتراضات القانونية والاجتماعية بالظهور أمام مساعي مجلس النواب “إقحام” رجال دين د...

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