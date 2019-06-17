الحكمة : خيار سحب الثقة عن حكومة عبد المهدي وارد

2019/06/17 | 16:56

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بغداد:سومر نيوز

رجح تيار الحكمة، الاثنين، سحب الثقة من حكومة عبد المهدي في حال استمرت بنفس النهج وغياب الإصلاح الحقيق...

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