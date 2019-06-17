خبر جيد لبرشلونة بشأن سعر نيمار في السوق

2019/06/17 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكدت وسائل الإعلام الإسبانية عصر اليوم الإثنين، أن هناك أخبار جيدة وصلت برشلونة بشأن سعر البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن سعر البرازيلي نيمار دا سيلفا شهد هبوطاً كبيراً خلال الأيام الماضية بسبب تدهور مستوى اللاعب على المستوى الفني والبدني.وذكرت الصحيفة الإسباني أن سعر نيمار في سوق الانتقالات الآن هو 124 مليون يورو فقط حسب الأرقام الأخيرة التي خرجت من شبكة “CIES” العالمية.وأفادت صحيفة “سبورت” التي تصدر من إقليم كتالونيا، أن نيمار الآن يشعر بالندم الكبير على تركه برشلونة والرحيل إلى باريس سان جيرمان، حيث أشارت أن البرازيلي تأكد بأن رحيله عن كتالونيا كان خطوة للوراء.وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يريد العودة إلى صفوف برشلونة من جديد وإعادة الأمجاد واللعب مع ليونيل ميسي ولويس سواريز وإعادة تكوين الثلاثي المرعب الذي أرهب العالم خلال تواجدهم سوياً في البلوجرانا.انتهى

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