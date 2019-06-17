وزير الخارجية ومبعوث بوتين يبحثان دعوة العراق لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقليمية

2019/06/17 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، مع مبعوث الرئيس الروسيّ ألكسندر لافرينتييف دعوة العراق لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقليمية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجانبين بحثا العلاقات العراقيّة-الروسيّة، وسُبُل تفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التي جرت اجتماعاتها في العاصمة بغداد".واضاف" كما بحثا الجُهُود الرامية إلى الدفع بالحُلُول السياسيَّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة، والتشاور حول كيفيَّة التعامُل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة التي يدعو العراق لإيجاد حُلُول مُستدامة لها؛ لتعزيز الاستقرار".وأكّد الوزير على" أهمِّية تدعيم أوجه العلاقات الثنائيّة عبر تنويع أطر التشاور، والتعاون المُشترَك، معرباً عن تطلع بغداد إلى استمرار، وزيادة دعم موسكو لمُجمَل الجُهُود الجارية على مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والتنمويَّة، والثقافية".انتهى

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