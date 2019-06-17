ضبط خمس عجلات كبيرة محملة بأدوية منتهية الصلاحية قادمة من الاردن

2019/06/17 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت خلية الاعلام الامني ،الاثنين، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني ضبطت خمس عجلات كبيرة محملة بأدوية منتهية الصلاحية قادمة من الاردن.

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