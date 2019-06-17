البنك المركزي يعلن إرتفاع كبير في عدد المستفيدين من مبادرة الترليون دينار

2019/06/17 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي ، الاثنين، عن ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار التي خصّصها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار حرصه على المساهمة بدعم الاقتصاد العراقي واستمراراً منه بمراقبة نتائ

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