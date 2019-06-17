2019/06/17 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الاثنين، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الأموال من السيارات في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مفارز مكتب مكافحة اجرام الصالحية تمكنت بعد التحري من القاء القبض على عصابة تتكون من عدة متهمين”.وأضاف البيان “بعد التعمق مع المتهمين بالتحقيق اعترفوا صراحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عصابة متخصصة بسرقة أموال من السيارات وكالة خطوة برس.

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