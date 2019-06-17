بالصور.. سيدة ايرانية تتسلق ثاني أعلى جبل في العراق

2019/06/17 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تمكنت متسلقة الجبال الايرانية سعيدة صفاريان من محافظة ايلام غرب ايران من تسلق قمة جبل هلكورد في كردستان العراق والبالغ ارتفاعه 3607 أمتار.وهذه هي خامس قمة جبلية خارج ايران تتسلقها صفاريان منها كازبك في جورجيا وآراغاتس في ارمينيا وآرارات في تركيا وهلكورد في كردستان العراق.كما ان هذه السيدة تسلقت لغاية الان […]

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