الجبوري يدعو الى اختيار الكفاءات العلمية والمهنية في إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية

2019/06/17 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى الامين العام لحزب لتجمع المدني للاصلاح (عمل) سليم الجبوري، اليوم الاثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية وكالة قصي السهيل، داعيا الى اختيار الكفاءات العلمية والمهنية في إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية مع مراعاة التوازن الدستوري.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلد وتطوير قدرات الكوادر التعليمية والتربوية”.





وأكد الجبوري، “ضرورة دعم جهود النهوض بالمؤسسات التعليمية في العراق والعمل على رفع تصنيف الجامعات العراقية بين جامعات العالم”.





وشدد على “أهمية اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة العلمية والمهنية في إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية مع مراعاة التوازن وفقاً للدستور”.





وثمن وزير التعليم، “جهود الجبوري في دعم قطاعات الدولة للنهوض بواقعها المهني”.





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