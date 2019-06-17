القبض على عصابة تقوم بسرقة الأموال من داخل العجلات في بغداد

2019/06/17 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، القبض على عصابة تقوم بسرقة أموال من داخل العجلات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة إجرام الصالحية وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من عدة متهمين”.

وأضاف، انه “بعد التعمق معهم بالتحقيق، اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة سرقات للأموال من داخل العجلات”، مؤكدا ” “تصديق اقوالهم ابتدائياً وقضائياً أمام أنظار قاضي التحقيق المختص وتم ايقافهم وفق احكام المادة (٤٦٦ ق.ع) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية”.

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