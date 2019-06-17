طهران ترد على تصريحات بن سلمان: هروب من أزمات السعودية بالمنطقة!

2019/06/17 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة أنها استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات السعودية في المنطقة.

ورأت الخارجية الإيرانية، أن "السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات الاقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار ونتطلع إلى تغييره".

وذكرت الخارجية الإيرانية أن "السعودية تعمل على هدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج التوتر".

وأكدت الخارجية، أن "طهران سترحب بأي تغيير في السياسة السعودية في المنطقة"، معربة عن أملها "في أن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة، وتنتهج سياسة جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري، اليوم الأثنين، أن العملية السياسية "باتت على مفترق طرق"، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إعلان موقفه "صراحةً".

وقال المعموري في بيان،

بغداد اليوم _ بغداد

بحث وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مبعوث الرئيس الروسيّ ألكسندر لافرينتييف، الجهود السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية، أن "الحكيم استقبل اليوم، مبعوث الرئ

‏بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الاثنين، من تحول المؤسسات الدولة الى مكاتب للأحزاب المتنفذة داخل الدولة.

وقال النجيفي في تغريدة له على موقعه في "تويتر" وتابعته (بغداد اليوم)، ان "تأخير ملف المدر

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