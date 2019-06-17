2019/06/17 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين عن تضاعف عدد المستفيدين من مباردرة الواحد تريليون التي أطلقها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وذكر بيان للبنك المركزي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “في إطار حرصه على المساهمة بدعم الاقتصاد العراقي واستمراراً منه بمراقبة نتائج المبادرات التي اطلقها، يعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع كبير في عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي: تضاعف عدد المستفيدين من مبادرة الواحد تريليون وكالة خطوة برس.

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