2019/06/17 | 17:11

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البحرينيون ينظمون منتدى السيادة من أجل السلام والازدهار رفضاً لصفقة القرن

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تنظيم منتدى بعنوان (السيادة

من أجل السلام والازدهار) وذلك بالقرب من إنعقاد مؤتمر المنامة الداعم

للصهاينة والممهد لصفقة القرن.وسيعقد المنتدى بمشاركة فلسطينية وعربية للتأكيد على الرفض الفلسطيني

والعربي والبحريني لمشاريع الإرتماء في حضن الصهاينة والمتاجرة

بالقضية الفلسطينية وآخرها مشروع صفقة القرن الذي يشكل زلزالاً كبيراً

جداً.وسيعقد المنتدى أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني والعشرين

من يونيو / حزيران 2019 وذلك نظراً لصعوبة إنعقاده في المنامة التي

خصصت كل قواها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لخدمة ورعاية المشروع

الصهيوني وحمايته من خلال إستضافة أولى خطوات صفقة القرن، وعملت

السلطات على تكميم الافواه وقمع كل من له رأي آخر.علماً بأن النظام في البحرين يستضيف في نهاية هذا الشهر ورشة ممهدة

لصفقة القرن سيحضرها الصهاينة وقد اعلنت الدولة الفلسطينية وكل القوى

والفصائل والتيارات الفلسطينية مقاطعتها ودعوا الى مواجهتها ورفضها،

وترافق مع ذلك موقف عربي مشرف وواسع على مستوى عدد من الدول بينها

الكويت وعمان والمغرب ولبنان وتونس والجزائر وسوريا والعراق ومن

المتوقع أن تعلن دول عربية أخرى موقفها بمقاطعة ذلك المؤتمر والورشة

في الأيام القادمة

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