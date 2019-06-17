2019/06/17 | 17:11

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الخزعلي يدعو الى اتخاذ خطبة المرجعية كخارطة طريق والعمل على اساسها

دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، جميع

القوى السياسية، الى، تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها باتخاذ خطبة

المرجعية الاخيرة كخارطة طريق والعمل على اساسها.وقال الخزعلي خلال تغريدة له، على منصة التواصل الاجتماعي، تويتر،

اليوم الاثنين، ان "محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن

تُبريء احدا".واضاف، ان "المشاكل الحالية ليست وليدة اللحظة إنما هي نتيجة تراكمات

الأعوام السابقة منذ 2003 الى الان".

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