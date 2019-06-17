ائتلاف النصر: خطبة المرجعية كرت اصفر لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي

2019/06/17 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عد ائتلاف النصر، الاثنين، خطبة المرجعية الأخيرة بمثابة “كرت اصفر” للكتل السياسية بسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي في حال استمرت للفترة المقبلة بعدم الإصلاح ومحاربة الفساد.وقال النائب عن ائتلاف النصر عبد الرحيم الشمري لـ/المعلومة/ إن “خطبة المرجعية الدينية الجمعة الماضية دليل واضح عن عدم رضاها على الأداء الحكومي”.وأضاف ان […]

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