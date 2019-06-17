احتراق سيارة بسبب الحر في ميسان

2019/06/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ احترقت سيارة، ظهر اليوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في ميسان.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعجلة محترقة في شارع ميسان مقابيل مصرف الدم.وتشهد الاجواء العراقية ارتفاعا شديدا بدرجات الحرارة خلال الاجواء.

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