انصار الله تفند اخبارا حول نيتها استهداف سفن نقل نفط في البحر الاحمر

2019/06/17 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ كذبت جماعة انصار الله اليمنية، اليوم الإثنين، انباء عن تهديدها لسفن نقل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، مشيرة الى إن موقع وكالة انباء محلية تعرض للاختراق من قبل قراصنة.وأفادت وكالة سبأ في خبر مقتضب، بتعرض موقعها "لاختراق من قبل قراصنة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة".

وصرح محمد المنصور رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ رئيس التحرير، "إنه تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه".

وأضاف أنه تم اختراق الموقع، "من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن "الفريق الهندسي بالوكالة قام باتخاذ اللازم".

وقالت وكالة الأناضول إنه لم يتسن لها التحقق من دقة ما قاله انصار الله عن القرصنة من طرف محايد.

وكانت قد قالت وكالة الأناضول التركية، اليوم الإثنين، أن انصار الله اعتبرت أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر، أو بحر العرب، ستكون هدفا مشروعا لها حال استمر التحالف السعودي بعملياته العسكرية، محذرة مصر والسودان انها ستكونان بين أهدافها إذا لم يتوقف استهدافها.

جاء ذلك في تصريحات لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة انصار الله، حسبما ذكرت الوكالة التركية.

وقال المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول التحالف السعودي".

وأضاف القيادي، "سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان"، مشيراً إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة "أصبحت قادرة على الوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".

وهدد المشاط ، بحسب وكالة الاناضول، "كل دولة لا تنسحب من التحالف السعودي ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر".

كما نقلت الوكالة عنه القول، إن "إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا وإسرائيل وأذيالهما من العرب".

ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى حوار مباشر مع السعودية، وقال إن "السعودية تكرر دائماً أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جادة في ذلك عليها فتح صفحة جديدة مع أنصار الله".

وتابع القيادي في جماعة انصار الله، "ليست لدينا مطامع خارج حدود اليمن، وسنتفاهم مع السعودية ونتعايش ونبني علاقات طيبة معها، ونقبل بتلبية مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا إذا قبلت بنا وبسلطتنا".

وحول ملف الحُديدة واتفاق استوكهولم، قال المشاط، "الحديدة يمنية وستبقى يمنية، ولن تسلم للعدوان ولا لهادي ومرتزقته، ولا لغريفيث، ومن يهددنا بالعمل العسكري فنحن جاهزون له".



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