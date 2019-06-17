مصرع وإصابة تسعة أشخاص بحادث سير جنوب الحلة

2019/06/17 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها قرب ناحية الشوملي جنوب الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل” أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرين بينهم ثلاثة أطفال بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها بسبب انفجار إطار السيارة “.؟ واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي”.

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