بالصورة.. اغنام تموت بسبب تصرف لسائق ودرجات الحرارة

2019/06/17 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ادى تصرف لسائق لموت مجموعة من الاغنام وارتفاع درجات الحرارة.واظهرت صورة قيام احد سائقي السيارات بوضع الاغنام على قمارة السيارة ما ادى الى مقتلهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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