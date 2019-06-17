2019/06/17 | 17:20

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى إطار توجيهات السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية بإستنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير .فقد إستعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

كما تم تعيين الإرتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الإستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها ، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر..



فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الإرتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية ، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف .

تهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للإستمتاع بالبطولة التى يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطط أمنية شاملة وتواجد أمنى مُكثف لرجال الشرطة بكافة المنشآت الهامة والحيوية، لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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