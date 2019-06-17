الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات المتلكئة

2019/06/17 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، دوائر الأمانة العامة بتشكيل فرق ميدانية، لمتابعة تنفيذ المشاريع المقرة من قبل الوزارات، وتقدير نسب إنجازها، مقارنة بما تم تحديده ضمن البرنامج الحكومي المصادق عليه،

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