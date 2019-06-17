الغزي يوجه اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بتثبيت موازنة القضاء في 2020

2019/06/17 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بتثبيت موازنة خاصة الى سامراء في العام 2020.

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