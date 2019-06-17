مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيبراتك الكورية الجنوبية

2019/06/17 | 17:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشتركلخطوط إنتاج الأغشية لمشروعات تحلية المياهمن خلال مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيعوشركة سيبراتك الكورية الجنوبيةأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لإنتاج وتصنيع الأغشية اللازمة لمشروعات تحلية مياه البحر بالتعاون مع الخبرات العالمية .جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع سيبراتك الكورية الجنوبية ,في إطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية دعما لمشروعات التنمية الشاملة .في هذا الصدد, أوضح “التراس” أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية ,بهدف تصميم وتطوير وتصنيع خطوط إنتاج الأغشية وإنتاج أوعية الضغط بمحطات تحلية المياه بنظام التناضح العكسي.وأضاف أن الشركة الكورية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة علي التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة وإختبار المنتجات .ذكر “التراس” أننا نستهدف توفير إحتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية ,مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة .من جانبه , أشاد الدكتور تشونج كيون يون مدير شركة سيبراتك الكورية بخبرات الهيئة والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية ,مؤكدا أنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال مشروعات تحلية المياه ونقل الخبرات المصرية في مجالات مشروعات التنمية الشاملة للمنطقة العربية والإفريقية.

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