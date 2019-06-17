بالصور.. استعدادات منتخب الناشئين قبيل ودية عمان

2019/06/17 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضية- كلكامش برس؛ يستعد منتخب الناشئين الى خوض مباراة ودية مع منتخب سلطة عمان.

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