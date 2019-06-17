“هواوي” تعترف بخسارة 30 مليار دولار بسبب الحظر الأمريكي

2019/06/17 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..صرح مؤسس شركة “هواوي” بأن إيرادات الشركة الصينية ستتراجع بنحو 30 مليار دولار عما كان متوقعا على مدار العامين المقبلين بعد الحظر الأمريكي، مشبها الشركة بـ”الطائرة المتضررة”.وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، رن تشنغ في: “لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة هواوي سيكون قويا جدا وحازما”، مشيرا إلى أن مبيعات […]

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