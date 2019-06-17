العميد سريع: مطارات أبها وجيزان ونجران ستتعرض للاستهداف الدائم

2019/06/17 | 17:28

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بغداد:سومر نيوز

أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية التي استهدفت مطار أبها فجر اليوم الاثنين...

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