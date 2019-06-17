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الغاز مقابل المقاومة


الغاز مقابل المقاومة
2019/06/17 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي…

اعلاميّ ورجل اعمال سعودي وعضو مجلس ادارة شركة شبكشي للتّنميّة والتّجارة وعضو مجلس ادارة م...

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