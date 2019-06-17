جدول اعمال زيارة أمير الكويت الى بغداد الأربعاء

2019/06/17 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} من المقرر ان يزور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء المقبل، العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكر مسؤول دبلوماسي عراقي في تصريح صحفي، أن "أمير الكويت سيزور بغداد بعد غد الأربعاء، في زيارة يلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب"، مبيناً أن "أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيناقشها الأمير مع المسؤولين".وفي وقت سابق قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجار الله، إن ھناك توافقا كویتيا عراقيا على حل العدید من القضایا العالقة، في إطار العلاقات المتمیزة بین البلدین.انتهى

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