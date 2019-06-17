2019/06/17 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة بمبادرة وزارة التعليم العالي وذلك لاعتمادها مادة أخلاقيات المهنة ضمن مناهجها الدراسية وقال :نشيد وندعم مبادرة وزارة التعليم العالي بإعتماد مادة اخلاقيات المهنة ضمن المتطلبات الجامعية الاجبارية للنظام الدراسي، لإسهامها بترشيد سلوك الممارسة العملية وضبطها بما يحقق ويحفظ حقوق الانسان العامة ويمنع الأخطاء الفاحشة والانتهاكات الفضيعة التي تترتب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمار طعمة: ندعم مبادرة وزارة التعليم العالي بإعتماد مادة أخلاقيات المهنة ضمن مناهجها الدراسية النعيم نيوز.

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