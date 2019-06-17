2019/06/17 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارادونا يتهم ميسي وكتيبته بإهدار هيبة الأرجنتين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارادونا يتهم ميسي وكتيبته بإهدار هيبة الأرجنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).