هكذا سيتم توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الأقليم

2019/06/17 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت مصادر مطلعة في حكومة اقليم كردستان عن آلية توزيع الوزارات في حكومة الاقليم المرتقب تشكيلها.

وقالت المصادر:سيتم توزيع الحقائب الوزارية لحكومة الاقليم كالآتي:الحزب الديمقراطي الكردستاني ٦ وزارات: (الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والكهرباء والاوقاف ووزارة تعطى للحزب الاشتراك...

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