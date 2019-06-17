2019/06/17 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، الاتفاق على تحدي الرابع من من شهر نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح للتلفزيون الرسمي، إنه تم “الاتفاق على تحديد الرابع من نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”.وكان مجلس الوزراء صوت، على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إنجاز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية العليا تحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية العليا تحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية العليا تحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).