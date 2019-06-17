2019/06/17 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع مبعوث الرئيس الروسيّ ألكسندر لافرينتييف، العلاقات العراقيّة-الروسيّة، وسُبُل تفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التي جرت اجتماعاتها في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان” ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الجُهُود الرامية إلى الدفع بالحُلُول السياسيَّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة، والتشاور حول كيفيَّة التعامُل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة ومبعوث الرئيس الروسيّ يبحثان سُبُل تفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة ومبعوث الرئيس الروسيّ يبحثان سُبُل تفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).