2019/06/17 | 18:13

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الخارجية الإيرانية: نهج السعودية الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار

الاثنين

17

حزيران

2019 :

06:05 pm

16

ردّت وزارة الخارجية الإيرانية، على تصريحات ولي العهد السعودي محمد

بن سلمان، معتبرة أنها استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي

سببتها السياسات السعودية في المنطقة. وذكرت الوزارة في بيان، أن السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات

الإقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب

والدمار.وأضافت أن السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب

الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج

التوتر.

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