2019/06/17 | 18:13

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شمخاني: اعتقال عملاء للمخابرات الأمريكية وتفكيك شبكة تجسس كبيرة

الاثنين

17

حزيران

2019 :

06:04 pm

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أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إن طهران

كشفت مؤخرا "شبكة تجسس أمريكية كبيرة للفضاء" وفككتها. واوضح شمخاني إن طهران اعتقلت العديد من عملاء المخابرات المركزية

الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها.

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