اتحاد السباحة يتسلم طلباً لعقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

2019/06/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تسلمه طلب من ستة أندية لعقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة من اجل طرح الثقة بالمقصرين.وقال أمين سر الاتحاد، رائد فاضل عبد في بيان للجنة الاولمبية تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد العراقي للسباحة، تسلم امين سر الاتحاد طلب من ستة اندية واتحادات فرعية (الاتحاد الفرعي ميسان، الاتحاد […]

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