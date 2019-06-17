هذه الدول تمتلك أكثر من 90% أسلحة نووية!

2019/06/17 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2018، واصلت جميع الدول التي تملك أسلحة نووية تحديث ترسانتها.ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لدراسة مشاكل العالم، إن العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية انخفض من 14.5 ألف إلى 13.8 وحدة.ومع ذلك القوى النووية تزيد القوة عن طريق التحديث.وحوالي ألفي قذيفة في حالة تأهب قصوى.

يذكر التقرير أنه في بداية عام 2018، امتلكت تسع دول أسلحة نووية: روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل والهند والصين وكوريا الديمقراطية وباكستان وفرنسا.



في الوقت نفسه، تمثل أسلحة روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90 في المائة من جميع الأسلحة.



تمتلك بقية الدول ترسانة أصغر بكثير، لكنها تعمل بالفعل على تطوير أنظمة جديدة أو تعلن عن خطط للقيام بذلك.

وذكر الباحثون أن معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية المبرمة بين موسكو وواشنطن، تنتهي في عام 2021.



وأشار المعهد أنه من غير المحتمل أن تتفق الدول على تمديد المعاهدة والعمل معا للحد من الترسانة النووية.

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار بتمديد العقد في عام 2020.



تعتبر روسيا أيضًا تمديد الاتفاقية مهمة ذات أولوية.

ستارت-3 هي معاهدة تلزم روسيا والولايات المتحدة بخفض الترسانة النووية.



وقعت الدول عليه في عام 2010.



بموجب شروطها، بحلول الخامس من شباط (فبراير) 2018، لا ينبغي على كلتا الدولتين امتلاك أكثر من 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلقها الغواصات، والقاذفات الإستراتيجي ، بالإضافة إلى ما لا يزيد عن 1550 رأسًا حربيًا وأقل من 800 منصة إطلاق.

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